وزير الإعلام الأردني السابق: قطر أهانت رئيس وزرائها دون أن تشعر (فيديو)

طلال الضوي(صدى):

علق وزير الإعلام الأردني السابق صالح القلاب، على تحفظ قطر على بيان القمتين الخليجية والعربية عقب عودة وفدها إلى قطر.

وقال ” القلاب ” في مداخلة على قناة ” العربية “: ” رفض الدوحة لبيان القمتين الخليجية والعربية بعد التمعن إهانة كبيرة لرئيس الوزراء القطري الذي يعد بالأعراف السياسية الرجل الثاني بالدولة “.

وتساءل ” القلاب ” مستنكرًا : ” ماذا كان يفعل رئيس الوزراء هناك، ولماذا لم يكشف عن وجهة نظره خلال مشاركته “.

وكان وزير الخارجية القطري خرج أمس ليصرح بأن بلاده تتحفظ على بيان القمتين العربية والخليجية؛ نظرًا لبنودها التي تتعارض مع سياسة الدوحة، حسبما زعم.

صالح القلاب وزير الاعلام الأردني السابق: رفض الدوحة لبيان القمتين الخليجية والعربية بعد التمعن إهانة كبيرة لرئيس الوزراء القطري الذي يعد بالأعراف السياسية الرجل الثاني بالدولة. ماذا كان يفعل هناك؟ pic.twitter.com/jPjDjahrA6 — العربية (@AlArabiya) June 3, 2019

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