” كان يعاملني كخادمة ” .. تفاصيل قتل زوجة لزوجها بـ 16 طعنة

القاهرة(صدى):

كشفت ربة منزل مصرية، أمام قاضي المعارضات، تفاصيل قتلها لزوجها بسكين المطبخ في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، موضحة كيفية إعدادها لجريمتها البشعة.

وقالت ” أ.م ” ربة المنزل المتهمة أمام القاضي، إنها وضعت خطة لقتل زوجها، موضحة أنها وجهت له 16 طعنة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وأضافت أنها بعد قتل زوجها قامت بلف جثته بملاءة سرير، لتلقيه بجانب أحد الطرق بمساعدة ابن خالتها.

وعن أسباب جريمتها، قالت إن زوجها كان يعاملها مثل الخادمة، موضحة أنها تزوجها مجبرا، وكان يضربها إثر مشاجرات بينهما.

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس الزوجة وابن خالتها البالغ من العمر 16 عامًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات.