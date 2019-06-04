مهزلة حوثية.. اليمن تحتفل بأول أيام عيد الفطر على يومين

فهمي محمد(صدى):

في مشهد هزلي جديد تحت رعاية مليشيات الحوثي الإرهابية، ستشهد اليمن الاحتفال بأول أيام عيد الفطر 2019 على مدار يومين.

وكانت الحكومة الشرعية أعلنت غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر 2019، بينما أعلن الحوثيون أن الأربعاء هو أول أيام العيد المبارك، مما خلق حالة من التخبط والانقسام للمرة الأولى في اليمن.

ويظهر الانقسام حول عيد الفطر 2019 في اليمن في عدة مناطق ، منها تعز على سبيل المثال، حيث سيكون العيد في شارع ويوم صيام في الشارع الذي يليه.

ومن المتوقع أن يفطر اليمنيون غدًا ولكن دون الإعلان عن ذلك؛ تجنبًا لتعديات المليشيات الإرهابية.

وكانت أعلنت عدد من الدول العربية غدًا أول أيام عيد الفطر، ومن بينهم : السعودية، الكويت، الإمارات، بينما أعلنت مصر والأردن وفلسطين العيد الأربعاء .