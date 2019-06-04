” بيتكسف واتهمها بقلة الأدب “.. زوجة ترفع دعوى خلع ضد زوجها الخجول

القاهرة(صدى):

تتعدد حالات الطلاق في مصر، وتمتلأ محكمة الأسرة بدعاوى الخلع التي تتباين ما بين أسباب يصفها البعض بالتفاهة وأسباب أخرى قوية.

وفي أغرب حالة طلاق شهدتها محكمة الأسرية المصرية، تقدمت سيدة تدعى إسراء وتبلغ 25 عامًا بدعوى خلع رقم 1443/2019، بعد زواج دام 6 أشهر فقط.

وقالت الزوجة في دعوى الخلع إن زوجها خالد.أ البالغ من العمر 28 عامًا ” خجول جدًا “، وهو ما يضعها في العديد من المواقف المحرجة بينه وبينها وأمام أسرتها أيضا .

وتوضح الزوجة : دخلنا في العديد من الصدامات خلال محاولتي لتشجيعه على التخلص من الخجل ولكن كان يصغني بأني” قليلة الأدب “.

وترى الزوجة أن الحياة مع زوجها الخجول باتت مستحيلة فهي لن تتحمل معاشرته لطالما كان خجول بهذا الشكل المفرط لذلك قررت الخلع.