الميركاتو الصيفي 2019.. صراع ثلاثي على صلاح وسط تمسك كلوب

ماجد محمد(صدى):

اشتعل الميركاتو الصيفي 2019 عقب انتهاء دوري أبطال أوربا بتتويج ليفربول بطلًا على حساب توتنهام بهدفين مقابل لاشيء.

وتُسلط 3 أندية جهودها على محمد صلاح نجم بطل دوري أبطال أوروبا للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي2019.

وانشر مؤخرًا أن الريال يحاول للمرة الثانية الحصول على صلاح خلال الميركاتو الصيفي 2019 بعد أن فشل خلال العام الماضي؛ حيث طالب الريدز حينها بمبلغ ضخم بلغ 180 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن محمد صلاح ليس هدفًا لريال مدريد فقط، بل يسعى ناديي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، في الوقت الذي يتمسك فيه كلوب بلاعبه المصري.

ويبدو أنه في الوقت الحالي سيزيد تمسك كلوب بصلاح خاصة بعد أن أصبح النادي بطلًا وينافس على البطولات، فلن يٌفرط في أسلحته ويسقط مجددًا.