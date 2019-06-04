مركز برج الساعة مرصد إسلامي للأهلة خلال عام

عادل الحربي(صدى):

كشف الدكتور ياسين مليكي، المشرف على كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرصد الأهلة وأبحاث القمر، والمشرف على جميع الشؤون العلمية المتعلقة بمركز برج الساعة للأهلة والتوقيت والفلك، عن رصد هلال شهر رمضان وسائر الشهور من مركز برج الساعة بمكة، بدءًا من رمضان المقبل.

وأشار إلى أنه اعتباراً من شهر رمضان المقبل سيكون مركز برج الساعة بمكة مرصداً إسلامياً للأهلة، مؤكدًا أنه يضم مجموعة مناظير عالمية، مشددًا على أن المملكة تقود العالم الإسلامي بموضوع الوقت والمواقيت.

وأفاد بأنه سيكون المرصد الأول للعالم الإسلامي، وسيتم رصد هلالي شهر رمضان المبارك والعيد العام المقبل من خلاله.