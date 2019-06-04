أمير جازان: خادم الحرمين وولي العهد وجّها بإيجاد حلولًا جذرية لعدم انقطاع الكهرباء

تركي السالم(صدى):

علّق أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز، على واقعة انقطاع الكهرباء عن المنطقة لساعات طويلة.

وأكد الأمير محمد بن ناصر، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – تابعا لحظة بلحظة حادثة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الجنوبية، ووجها بسرعة وجود حلول جذرية لعدم انقطاعها.

وأشار إلى أن الحادثة كانت عصيبة على الجميع، مضيفًا: لكن بفضل الله ثم بجهود المخلصين الذين عملوا على إعادة الأوضاع كما هي عليه عادت الأمور على طبيعتها.

وجاء ذلك خلال اجتماعه الطارئ مع وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد حسين السديري وممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة.