ولادة مكة تستقبل ٢٧٨٩٥ حالة خلال شهر رمضان

حسين العلي(صدى):

كشف مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور/ أحمد بن غيث المحمادي، عن الحالات التي إستقبلتها المستشفى خلال شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ والتي بلغت ٢٧٨٩٥ حالة

حيث بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية ٥٦١٨ وبلغ عدد المراجعين للطوارئ ١٢٩٧٢ حالة.

وبلغت عدد الولادات ٧١٤ ولادة تنوعت مابين ٤٦٢ ولادة طبيعية و ٢٥٢ ولادة قيصرية كما بلغت حالات التنويم ١٥٦١

مشيراً إلى حرص كافة أقسام المستشفى على الإلتزام بالمعايير الأساسية للسلامة واشتراطات سلامة المرضى.

وأكد المحمادي أن ولادة مكة تضم نخبة رائدة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية إضافة إلى وجود خبراء يعملون في مجال تحسين الجودة والرعاية الصحية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين وضيوف الرحمن.

وفق خطط واستراتيجيات تماشياً مع توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة بوزير الصحة الدكتور/ توفيق الربيعة ودعم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور/وائل بن حمزة مطير.

لافتاً إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عملت على تجهيز كافة مرافقها بأحدث الأجهزة الطبية وبذل المزيد من الجهود في شهر رمضان المبارك وذلك في سبيل خدمة مرتادي المستشفى من المواطنين والمعتمرين، والتي تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة.