بالصور.. 6 إصابات في حادث تصادم بالمخواة

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بانه ورد بلاغ عن حادث تصادم بين سيارتي في تمام الساعة 21:59 مساء اليوم الاثنين الموقع المخواه مدخل قرية ذي عين .

واضاف الزهراني بانه ورد بلاغ للعمليات عن وجود تعدد اصابات وتم توجيه خمس فرق اسعافية من الهلال الاحمر وفرقه من اسعاف الصحة ومدير الشئون الاسعافيه بالمنطقة عبدالله شرف الزهراني والقائد الميداني صالح علي محفوظ .

وتابع وعند وصول اول فرقة للموقع افاد بوجود 6 اصابات بالموقع تم فرز الاصابات وتمثلت ثلاث اصابات خطيره واصابه توقف قلب وتنفس وتم عمل cpr واصابه متوسطه تم التعامل معها اسعافياً ونقلها لمستشفى المخواه العام من قبل الفرق الاسعافيه من الهلال الاحمر .

واصابه خطيره ايضاً توقف قلب وتنفس cpr نقلت من قبل اسعاف الصحة.

واختتم الزهراني حديثة سائلا الله الشفاء للمصابين.