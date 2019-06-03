نائب رئيس هيئة حقوق الانسان يبلغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي نائب رئيس هيئة حقوق الانسان الاستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الخيال بالغ شكره وعظيم تقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود -أيده الله – على الثقة الملكية الغالية بتعيينه نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان.

سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على اداء الأمانة وان يوفقه للمساهمة الى ما يرقى إلى تحقيق رؤى مقامه الكريم لهذا القطاع الحيوي المهم ، مؤكداً معاليه إن حقوق الإنسان في المملكة كفلتها الشريعة الإسلامية الغراء وأنظمة المملكة المرعية، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا أمنه واستقراره وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يحفظهم الله .