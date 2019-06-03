بالفيديو.. المطلق: بعض الناس يفرحون إذا انتهى رمضان والأعمال بالخواتيم

علي القحطاني(صدى):

أكد عضو هيئة كِبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أن ليلة العيد من ختام رمضان فيشرع فيها التكبير ” وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ” .

وقال ” المطلق ” خلال لقائه ببرنامج ” فتاوى ” : ” يا إخواني الأعمال بالخواتيم.. رمضان شهر خير وبركة واطمئنان وأنس وليالي التعلق بالله والمغفرة وهذا ما يحبب العباد إلى رمضان ” .

و وصف، المؤمن بأنه إذا فارق رمضان فكأنما يفارق حبيبًا وصديقًا ولسانه يقول ” راح رمضان الله يخلف علينا ليته يمتد ” ، مضيفًا: وأنت يا أخي عشت ليالي أنس وأنت الآن تودع رمضان وقلبك يحترق لأنها أيام فاضلة ومباركة.

واستطرد: لكن في المقابل بعض الناس يفرح إذا انتهى من رمضان وهذا قليل ولله الحمد ولكن موجود لأن رمضان منعه من أشياء كان يتعاطاها، ويقيد حريته في أشياء كان يزاولها مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله ﷺ ولذلك هؤلاء لا يحرصون على رمضان ولا على الطاعة.