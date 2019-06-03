الكويتية رهف تعود بعد غياب : ” الحمدلله على اختراع التكميم “

خالد الظفيري(صدى):

أظهرت صورة حديثة للفنانة الكويتية رهف العضو السابق في فرقة ” غيتارا ” حيث بدت بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك التي يعرفها الجميع.

وظهرت الفنانة وقد خسرت الكثير من وزنها حيث علقت على الصورة قائلة: ” الحمدلله على اختراع التكميم. شوفوا والله العظيم المتن مو عيب وأنا للحين بداخلي رهف البطوطة اللي تحب الأكل “.

وأضافت قائلة : ” لكن اسألوا كل اللي يضعفوا، الحياة تتغير، المود يتغير، النفسية والنظرة للأمور، الثقة بالنفس،… لا تفكرون بنظرة الناس كثر النظرة الذاتية لأنفسنا، العمر واحد ولاحقين عل الأكل وكل أنواع اللذاذة اللي بالدنيا “.

وتابعت رهف: ” هذا حقق اللي من داخلهم ودهم يضعفون. توكلوا على الله وحاولوا لآخر نفس. بس أصدمكم بذوقي بالرجال، ما أحب إلا المتبتب. يعني أنا أبي أضعف والحمدلله وصلت تقريباً وقربت لهدفي “.