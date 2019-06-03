بالفيديو .. حليمة بولند تكشف مصدر ثروتها الضخمة وحقيقة مرضها النفسي

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو مسرب من المقابلة المسربة للاعلامية حليمة بولند خلال استضافتها في برنامج ” شيخ الحارة ” ، ردت خلالها على الكثير من الاسئلة بكل ذكاء وجدية.

وكشفت الاعلامية الكويتية عن مصدر ثروتها، مؤكدة أنها من فضل رب العالمين في الدرجة الاولى، إضافة الى أنها تنتمي إلى عائلة ” بولند ” وهي عائلة معروفة جداً في الكويت وتعمل في التجارة.

وأشارت إلى أن الإعلانات مصدر ثروتها الاول وكل أثاث منزلها هو من الإعلانات، وأن أصحاب الشركات يدفعون لها المال لكي تظهر في إعلاناتهم.

وعند سؤالها ان كانت مريضة نفسيا، نفت الامر بشكل نهائي، مؤكدة انها إنسانة مؤمنة وتلجأ دائما إلى رب العالمين والطبيب النفسي لن يكون أحنّ عليها من والدها ووالدتها.