بعد السخرية منها في يوم ميلاد ابنتها… إلهام الفضالة ترد بصورة لها : ” للجنون فنون “

خالد الظفيري(صدى):

شاركت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” ، صورة التقطت لها في يوم ميلاد ابنتها الصغرى.

وظهرت في الصورة بتسريحتها الغريبة التي أثارت الكثير من السخرية في وقت سابق مع انتشار فيديوهات خاصة بالمناسبة.

ولم تهتم الفنانة بالانتقادات حيث أرفقت الصورة بتعليق قائلة : كل الشكر لخبيرة التجميل عبير علي ومصففة الشعر سمية على اللوك الفانتزي بقرقيعان وعيد ميلاد بنتي النور. تسلم ايدكم حبايبي وللجنون فنون ” .