بعد إعلان العيد في مصر الأربعاء.. محمد هنيدي يتجه للمملكة

القاهرة(صدى):

علق الفنان المصري محمد هنيدي بكوميديا، اليوم الإثنين، عقب الإعلان عن أن أول أيام عيد الفطر 2019 في مصر هو الأربعاء.

ونشر الفنان ممد هنيدي عبر حسابه الرسمي على ” فيس بوك ” منشور يعلن فيه توجهه إلى المملكة؛ لتقضية العيد غدًا.

وتفاعل عدد من الفنانين المصريين مع منشور ” هنيدي ” حيث طالب الفنان عمرو عبد الجليل ” هنيدي ” بأن يحجز إليه تذكرة للمملكة أيضًا.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة والكويت والأمارات أعلنوا غدًا الثلاثا أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما الأربعاء هو أول أيام العيد في مصر، والأردن وفلسطين.

وشهدت مصر حالة من الجدل حول موعد عيد الفطر المبارك، حيث كان يعتقد الشعب المصري أن العيد سيتوافق مع السعودية ، ودول الخليج بينما أعلنت دار الأفتاء أن غدا هو المتمم لشهر رمضان.