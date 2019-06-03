مع عيد الفطر 2019.. بلدية ينبع تسيطر على صالونات الحلاقة المخالفة

علي القحطاني(صدى):

شنت بلدية ينبع حملاتها؛ للسيطرة على صالونات الحلاقة ومحلات الحلويات والمغاسل الملابس المخالفة تزامنا مع عيد الفطر 2019.

وفي هذا الصدد نجحت البلدية في ضبط العديد من المخالفات من ضمنها مصادرة أمواس ومكائن حلاقة متعددة الاستخدام المخالفة للاشتراطات البلدية إضافة لعمال بدون شهادات صحية.

وقالت البلدية إنه تم إشعار جميع الصالونات المخالفة، مؤكدة أنها سوف تطبق لائحة الغرامات على المحال التي لم تلتزم بالشروط الصحية، حيث ما زالت الحملة مستمرة، مهيبة بالمواطنين والمقيمين التعاون مع جهود البلدية بالتبليغ عن أي ملاحظة أو مخالفة عن طريق هاتف الطوارئ 940.