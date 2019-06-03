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نجاح استئصال ورم لمريضة 16 عام بمستشفى القريات.

نجاح استئصال ورم لمريضة 16 عام بمستشفى القريات.
سعيد العجل(صدى):

تمكن – بفضل الله – فريق طبي بقسم النساء والولاده بمستشفى القريات العام ، من استئصال ورم لمريضة تبلغ من العمر ١٦ عام ، وكانت المريضه تعاني من آلالام بالبطن من عدة اشهر.

فقد اتضح بعد المعاينه السريرية وفحوصات الاشعة والمخبرية اللازمه ، وجود ورم كبير يبلغ حجمه 30×50 سم, ناشئ في المبيض الايمن كان سبب الآم المريضة، حيث تم إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال الورم بشكل كامل والتحري من عدم وجود اي اورام اخرى ، وكلُلت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمريضة تتمتع بصحة جيدة بعد العملية.


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