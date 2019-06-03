الدول العربية تنقسم في موعد عيد الفطر.. ومالي عيّدت اليوم الاثنين

علي القحطاني(صدى):

شهد موعد أول عيد الفطر المبارك، اختلافًا بين الدول العربية، إذ أعلنت عدد من الدول أن غدًا الثلاثاء أول أيام العيد وعلى رأسهم المملكة، فيما أعلنت دولًا أخرى أن الثلاثاء متمم لشهر رمضان المبارك.

وتضمنت الدول التي أعلنت غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، كل من: المملكة، الكويت، الإمارات، قطر، لبنان، العراق، البحرين.

فيما سيكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر، في مصر، سوريا، فلسطين، الأردن.

يذكر أن دولة مالي كانت أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الاثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.