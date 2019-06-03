أمانة الرياض تنظم مسرحيات متنوعة في موسم العيد

سعيد العجل(صدى):

في إطار فعاليات موسم عيد الفطر المبارك 1440هـ، تنظم أمانة منطقة الرياض مسرحيّات متنوعة في مواقع مختلفة بمدينة الرياض، تتضمن مسرحيّات للأطفال والرجال والنساء والصم والمكفوفين، وستُعرض على مدى ثلاثة أيام.

وستحتضن جامعة الأمير سلطان المسرحية الرجالية ” الهاربون ” من بطولة الفنانين بشير غنيم، وعلي إبراهيم، وعبدالعزيز السكيرين، فيما تُعرض المسرحية البحرينية النسائية ” موت نرسيس ” من بطولة الفنانتين زارا البلوشي، ودانا سالم في مدرسة دار العلوم.

وسيشهد مركز الملك سلمان الاجتماعي إقامة مسرحيتين، الأولى مسرحية ” المصرقعه ” النسائية، والثانية مسرحية ” براعم نت ” المخصصة للأطفال، فيما ستقام في مركز الملك عبد العزيز التاريخي مسرحية ” لو ” الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، وتستضيف قاعة المؤسسة العامة للحبوب مسرحية الأسرة بين الماضي والحاضر والمستقبل المخصصة لذوي الإعاقة السمعية.

ويأتي اهتمام أمانة منطقة الرياض بالنشاط المسرحي بوصفه أحد أبرز الفعاليات الترفيهية ذات الطابع الإمتاعي المنسجم مع طبيعة مراسم الاحتفاء بعيد الفطر المبارك، ولما يحظى به المسرح من اهتمام من قبل سكّان مدينة الرياض وزوارها.