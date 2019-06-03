بعد المصالحة بين حلا الترك ووالدها… والدتها : ” حسبي الله ونعم الوكيل “

أميرة خالد(صدى):

شاركت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، عبر حسابها على تطبيق ” إنستجرام ” ، صورة نصية جاء فيها: ” حين تكتفي بحسبي الله ونعم الوكيل يرد الله عز وجل من فوق سبع سموات ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين “.

وعلقت على الصورة قائلة : ” حسبي الله ونعم الوكيل في كل إنسان يدعي البراءة وهو في خباياه النية الخبيثة ولكن الله كفيل بكل الأمور الحمدلله “.

وقال الجمهور إن هذا التعليق موجه إلى الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة طليق السابر فيما رأى آخرون أنه عام.