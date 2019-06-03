مستشفى الدلم يطلق أضخم مبادرتين صحية على مستوى المحافظة.

الخرج(صدى):

أعلن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم عبر موقعة الرسمي على منصة تويتر عن إقامة مبادرتي : كيف الصحة ، و الخاسر الأكبر خلال أيام عيد الفطر المبارك وفي كافة المنشآت الصحية التابعة للمستشفى و قطاع الاشراف بالمحافظة.

وعن المبادرتين أوضح سعادة الدكتور إبراهيم الدخيني مدير المستشفى أنهم حرصوا على إقامة هذه المبادرات

إيماناً بالجانب الوقائي و التثقيفي في العملية الصحية و كمشاركة لباقي الدوائر الحكومية في احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام.

و عن تفاصيل المبادرتين قال الدكتور الدخيني :

مبادرة كيف الصحة: يتم فيها فحص شرائح المجتمع بهدف الكشف المبكّر عن أمراض الضغط و السكر و يتم بعدها إحالة المرضى والحالات المكتشفة عند الحاجة لمراكز الرعاية الأولية لاستكمال باقي الإجراءات الطبية. في حين أن مبادرة الخاسر الأكبر تكون على شكل مسابقة يتم فيها دخول من يرغب من المشاركين للمنافسة و أكثر الأشخاص ممن يستطيعوا الانقاص من وزنهم بالتنسيق مع عيادة التغذية العلاجية بالمستشفى سيتم تكريم الأوائل منهم عن طريق سعادة محافظ الدلم عند نهاية فترة الحمية الصحية المزمعة للمشاركين.

و أضاف : المبادرتان هما أضخم مبادرتين على مستوى المحافظة،و بمشاركة رائدة من ا/د عبدالعزيز العثمان رئيس الجمعية السعودية للتغذية السريرية و المجموعة السعودية للتغذية الأنبوبية،أستاذ التغذية الإكلينيكية، والإستشاري المتطوع في عيادات المستشفى الخارجية.

بقي الإشارة بأنه سيرافق المبادرتين أركان توعوية لاستهداف كافة شرائح المجتمع سواء في المستشفى أو مراكز الرعاية الأولية، و حتى خارج المنشآت الصحية ، في الدوائر الحكومية المختلفة و مقرّ المحافظة و مول الدلم.