  • الثلاثاء 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان

أمر ملكي بتعيين عبدالعزيز الخيال نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان
نايف السالم(صدى):

صدر أمرًا ملكيًا، اليوم الاثنين، فيما يلي نصه:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة حقوق الإنسان، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 207 ) بتاريخ 8 / 8 / 1426هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعين الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الخيال نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *