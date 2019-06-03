شاهد هلال شوال .. والبرغش يؤكد: كان واضحًا
انتشرت صور لرؤية هلال شوال من مرصد تمير الفلكي، عبر التلسكوب مغرب اليوم.
وتبين في الصور الهلال في السماء، حيث أنه في الساعة ٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.
وفي هذا الصدرر أكد ” البرغش ” على أنه شاهد الهلال وكان واضحًا؛ لأن الجو كان صافيًا جدًا في تمير، مؤكدا : ” تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح “.
ولفت إلى أنه شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5363 ] نشر منذ 10 دقائق
ما شفت شئ لكن كل عام و انتم جميعا بخير