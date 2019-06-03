شاهد هلال شوال .. والبرغش يؤكد: كان واضحًا

نايف السالم(صدى):

انتشرت صور لرؤية هلال شوال من مرصد تمير الفلكي، عبر التلسكوب مغرب اليوم.

وتبين في الصور الهلال في السماء، حيث أنه في الساعة ‏٦.٤٥ من مساء اليوم الاثنين ثبتت رؤية هلال شهر شوال من مرصد تمير الفلكي، برصد من الرائي متعب البرغش وحضور عدة لجان معتمدة.

وفي هذا الصدرر أكد ” البرغش ” على أنه شاهد الهلال وكان واضحًا؛ لأن الجو كان صافيًا جدًا في تمير، مؤكدا : ” تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح “.

ولفت إلى أنه شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.