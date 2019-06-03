” بر الحريضة ” في رمضان .. أنشطة متنوعة وخدمات عديدة لمستفيديها

محمد السعران(صدى):

قامت جمعية البر الخيرية بمركز الحريضة التابعة لمنطقة عسير خلال شهر رمضان المبارك 1440هـ بالعديد من الأنشطة والأعمال الخيرية الهامة مستهدفة بها احتياجات المستفيدين من خدماتها والتي تنوعت بين توزيع السلال الغذائية ، موائد الرحمن ، إفطار صائم للمسافرين وكذلك تسيير رحلات العمرة .

من جهته أكد مدير الجمعية الأستاذ ” حسن بن موسى آل جابر ” أن الجمعية تهدف في أنشطتها تلمس احتياجات مستفيديها والعمل على توفير متطلباتهم منطلقة في تلك الأنشطة من دعم العديد من الجهات والأشخاص الراغبين في نيل الثواب من الله عز وجل .

وأضاف أن الجمعية قد قامت خلال شهر رمضان المبارك بعمل مشروع السلال الغذائية ، حيث تم توزيع 600 سلة غذائية على المستفيدين من خدمات الجمعية وعددهم 300 أسرة والتي تم تجميعها من عدة داعمين ومن أبرزهم جمعية البر بأبها ب 150 سلة غذائية وبرنامج عبداللطيف جميل ( منافذ) بمبلغ 50 ألف ريال .

كما أقامت الجمعية مشروع موائد الرحمن والذي تم تنفيذه بجامعين هما جامع الحريضة وبلغ عدد المفطرين 1500 شخصاً ، وجامع عرمرم وبلغ عدد المفطرين 850 شخصاً ، إضافة لمشروع إفطار صائم للمسافرين والذي تم تنفيذه على الطريق الساحل بنقطة الحريضة حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها 3480 وجبة طيلة الشهر الفضيل بواقع 120 وجبة يومياً .

وأردف أن من بين الأنشطة أيضاً خلال الشهر الفضيل مشروع العمرة ، حيث تم تسيير رحلتين لأداء العمرة وبلغ عدد المستفيدين منها 100 فرد .

وفي الختام قدم ” آل جابر ” بالغ شكره لجميع المساهمين في أنشطة الجمعية وخاصة مركز الحريضة وبلدية الساحل ، سائلاً المولى عز وجل أن يكتب لهم الأجر والمثوبة ، داعياً إلى مواصلة الدعم للجمعية خاصة وأن أنشطتها لا تقتصر على الشهر الكريم فقط بل إنها مستمرة طيلة العام لرعاية الأيتام والأسر الفقيرة وغيرها من الأنشطة التي تتطلب مزيداً من الدعم .