مرض الرئة.. اشتعال النيران في صدر مريض أثناء عملية جراحية

كانبرا(صدى):

كشف جراحون أستراليون عن اندلاع نيران حارقة في صدر مريض أثناء خضوعه لجراحة قلبية خطيرة، حي تمكن الأطباء من إخماد الحريق على الفور ومواصلة العملية، ليخرج المريض سليما معافى من الحادث.

وكان المريض يعاني من مرض الرئة في الماضي، وتورمت رئته اليمنى وعلقت في قفصه الصدري، الذي قام الجراحون بكسره للوصول إلى القلب. وعندما ثقبوا الرئة (عن طريق الخطأ)، بدأ الهواء بالتسرب بسرعة منها.

وزاد الفريق من كمية الأكسجين التي يجري ضخها عبر قناع وجه المريض، ولكن سرعان ما لوحظت رائحة المخدر المتسرب من صدره إلى الغرفة.