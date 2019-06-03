بالصور.. دونالد ترامب ” فتى صغير في متجر ألعاب ” أمام ملكة بريطانيا

واشنطن(صدى):

كشفت خبيرة في لغة الجسد، عن دلائل تعبيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلته الملكة إليزابيث، حيث كان يشبه ” فتًا صغيرًا في متجر للألعاب ” بينما تظهر له الملكة غرفة مليئة بالقطع الأثرية في قصر باكنجهام.

وقالت جودي جيمس، التي تقوم بتحليل السلوك بين الملك ورئيس الولايات المتحدة، إن ترامب يبدو مشاركًا بشكل حقيقي، مضيقة: ” يمكنك أن ترى تقريبًا مبنى الصدفة بينما تشق ترامب والملكة هذه الغرفة مليئة بالمصنوعات اليدوية ، حيث أظهرت الملكة بوضوح معرفتها بتاريخ الولايات المتحدة بينما يسقط ترامب لغته الجسدية، ويبدو أكثر مثل صبي صغير في متجر لعبة. ”

وتتابع قائلة: ” بصرف النظر عن نظرة واحدة للتحقق من مكان تواجد الكاميرات، يبدو ترامب مرتبطًا بصدق هنا ويستخدم حتى المعروضات للانحناء إلى الملكة للدردشة والنظر ” .

وقدمت الملكة للرئيس الأمريكي الزائر دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب هدايا خلال الزيارة الرسمية الأولى للزوجين.

كانت إحدى الهدايا المقدمة إلى الرئيس ترامب نسخة مختصرة من الطبعة الأولى من كتاب ونستون تشرشل ” الحرب العالمية الثانية ” .

في سياق آخر، سخر أمريكيون من تسريحة الشعر التي اعتمدها ترامب أثناء زيارته الكنيسة الانجيلية في ماكلين بولاية فرجينيا.