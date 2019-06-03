بالفيديو.. ابنة نانسي عجرم مطلوبة بسبب سرقة دراجة

أميرة خالد(صدى):

نشرت الفنانة نانسي عجرم مقاطع فيديو لعطلة نهاية الاسبوع التي تمضيها مع عائلتها، واختارت امضائها في المسبح للاستمتاع بالشمس والاجواء الصيفية في لبنان.

وظهر في الفيديو العلاقة المميزة التي تجمعها بابنتيها ايلا وميلا، حيث قامت الاخيرة بتحضير بطاقة عليها صور شقيقتها الاخرى ومكتوب عليه باللغة الانكليزية ” مطلوبة “.

وعند سؤال والدتها عن الامر اوضحت لها بأن ” ايلا مطلوبة لانها سرقت دراجة هوائية باللون الزهري ” ، وقامت بترتيب البطاقة مع مجموعة من الصور لشقيقتها بطريقة طفولية.