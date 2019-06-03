” بالصور ” .. وصول تويوتا كورولا 2020 الجديدة إلى المملكة

أميرة خالد(صدى):

وصلت تويوتا كورولا 2020 الجديدة الى المملكة وذلك استعداداً لتدشينها خلال الاسبوعين القادمة حيث تستند السيدان الصغيرة على منصة TNGA العالمية.

ويذكر أن تويوتا حصلت على تصميم أكثر ديناميكية مقارنة بمنافسيها، إذ تأتي بواجهة حادّة بمصابيح أمامية LED، شبكة كبيرة، عجلات 18 إنش، في حين أن الخلفية تتمسك بالمظهر الهادئ التقليدي.

الداخلية نفس التصميم الذي رأيناه في هاتشباك وواجن أيضاً، حيث تمتلك لوحة قيادة مبسّطة، شاشة عائمة أعلى الكونسول الوسطي، مع مواد أرقى بالتنجيد، وتأتي بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر بناقل حركة CVT باستهلاك 1 لتر لكل 18.2 كم.