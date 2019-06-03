بالفيديو.. ” العاصوف 2 ” يعرض المكالمة الشهيرة بين الملك فهد والأمير سلطان في الفضاء

أميرة خالد(صدى):

شهدت حلقة اليوم الاثنين، من مسلسل ” العاصوف 2 ” ، المكالمة الشهيرة بين الملك فهد رحمه الله، والأمير سلطان بن سلمان أول رائد فضاء عربي مسلم.

يذكر أنه في 8 فبراير عام 1985، أطلقت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية ” عرب سات ” الجيل الأول من الأقمار الصناعية ” عرب سات إيه 1 ” الذي حمله الصاروخ ” إريان3 ” من صنع شركة إيروسباتيال الفرنسية، وبعمر تشغيلي بلغ 7 سنوات انتهت في عام 1992 وتكلف نحو 23 مليون دولار، حيث كان الأمير سلطان أول رائد فضاء عربي، أشرف على إطلاق القمر الصناعي العربي في رحلته على المكوك ” ديسكفري ” .

وانطلقت الرحلة في 17 يونيو 1985، وكان الأمير سلطان يجلس في المقعد رقم 7 داخل المكوك الذي دار حول الأرض على ارتفاع يصل إلى أكثر من 300 كم، وبسرعة 27 ألف كم/الساعة، لوضع ” عرب سات ” في مدار على ارتفاع يصل إلى 40 ألف كيلومتر فوق سطح الأرض.

وقال الملك فهد رحمه الله: ” إننا فخورون بنجاحك في مهمتك بالفضاء وإن هذه الرحلة لخدمة الإسلام والمسلمين ” .

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