” جرب المقلب قبل الضيوف “.. رامز في الشلال يكشف عن كواليسه(فيديو)

أميرة خالد(صدى):

كشفت أخر حلقة في برنامج رامز في الشلال عن كواليس تصوير البرنامج الذي كان يرغب في الجمع بين الخطورة في المقلب والجفاظ على حياة الضيوف.

وقال رامز جلال إنه واجه خطورة كبيرة بعد اختيار الشلال، حيث اتضح أن تيار الشلال قوي، ومن الممكن أن يُصاب أحد؛ لذلك تم تطهير وتعقيم الشلال ورفع الصخور التي بداخله.

وأضاف رامز جلال أنه من بين مشكلات البرنامج أيضا هو الحيوانات، حيث واجه صعوبة في التصوير بجانبهم، فكان الشامبانزي يهاجمه مرات عديدة.