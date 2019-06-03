” جرب المقلب قبل الضيوف “.. رامز في الشلال يكشف عن كواليسه(فيديو)
كشفت أخر حلقة في برنامج رامز في الشلال عن كواليس تصوير البرنامج الذي كان يرغب في الجمع بين الخطورة في المقلب والجفاظ على حياة الضيوف.
وقال رامز جلال إنه واجه خطورة كبيرة بعد اختيار الشلال، حيث اتضح أن تيار الشلال قوي، ومن الممكن أن يُصاب أحد؛ لذلك تم تطهير وتعقيم الشلال ورفع الصخور التي بداخله.
وأضاف رامز جلال أنه من بين مشكلات البرنامج أيضا هو الحيوانات، حيث واجه صعوبة في التصوير بجانبهم، فكان الشامبانزي يهاجمه مرات عديدة.
رامز جلال يكشف لأول مرة كواليس حصرية من مقلب #رامز_في_الشلال #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0I1n6X6AIX
— MBC مصر (@mbcmasr) June 3, 2019
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5363 ] نشر منذ 1 ساعة
للأسف دمك خفيف و الجميع يحبك و يسامحوك