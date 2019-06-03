مات معها.. شاب يرفض النجاة بنفسه ويحاول إنقاذ أمه من الحريق

القاهرة(صدى):

أصر شاب في مدينة طنطا شمال العاصمة المصرية القاهرة، على إنقاذ أمه من الحريق، فمات معها، محتضنا إياها في إحدى البنايات في شقة سكنية.

وأُبلغت قوات الحماية المدنية والمطافئ، إلا أنها استغرقت وقتًا في الوصول لموقع الحريق، حيث تزامن ذلك مع موعد أذان المغرب وحلول وقت الإفطار.

وهرع الأهالي إلى البناية لإنقاذ سكان الشقة المشتعلة، وفيها مُسنة وابنها، إلا أنهم اكتشفوا وفاة الاثنين وتفحمهما، بعد أن اتضح أن الابن، ويدعى شريف صقر، 22 عاما، رفض القفز من الشقة التي تقع في الطابق الثالث، وأصر على حمل أمه للنجاة بها.