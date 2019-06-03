هدف رونالدو الأجمل في دوري أبطال أوروبا 2019

ماجد محمد(صدى):

اقتنص كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي لقب أفضل هدف في دوري أبطال أوروبا 2019.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا ” أعلن، اليوم الإثنين، عن أجمل 10 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018/2019.

وتصدر البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي المركز الأول بفضل هدفه في شباك مانشستر يونايتد، فيما حل الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني في المركز الثاني بهدفه من ركلة حرة في شباك ليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.

وتم اختيار القائمة من قبل لجنة خاصة بـ ” اليويفا “، وفيما يلي القائمة كاملة:

1- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ضد مانشستر يونايتد) – دور المجموعات الجولة الرابعة، 07/11/2018

2- ليونيل ميسي (برشلونة ضد ليفربول) – مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

3- السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ ضد ليفربول) – إياب دور الـ 16.

4 – الكرواتي إيفان راكيتيتش (توتنهام ضد برشلونة) – مرحلة المجموعات الجولة الثانية.

5- الألماني ليروي ساني (مانشستر سيتي ضد هوفنهايم) – مرحلة المجموعات في الجولة السادسة.

6- الفرنسي كيليان مبابي (مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان) – ذهاب دور الـ 16 .

7 – رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي ضد شاختار دونيتسك) – مرحلة المجموعات الجولة الرابعة.

8- الفرنسي عثمان ديمبيلي (برشلونة ضد توتنهام) – مرحلة المجموعات الجولة السادسة.

9- البرازيلي فيليب كوتينهو (برشلونة ضد مانشستر يونايتد) – إياب ربع النهائي.

10- الأوروغوياني لويس سواريز (برشلونة ضد ليفربول) – ذهاب نصف النهائي.