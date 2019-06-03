سلطام بن خالد يصفع قطر: أنتم أكبر خدم لمن يتربص بالأمة

طلال الضوي(صدى):

استنكر الأمير سلطام بن خالد آل سعود، اليوم الإثنين، توجيه الاتهام للمملكة فيما يخص الوضع الحالي في سودان من قبل قطر.

وعلق ” بن خالد ” عب حسابه الرسمي على ” تويتر ” قالا : ” ما أقبحكم تدعمون الحرس الثوري الإرهابي وتؤيدون الثورات في سوريا و ليبيا واليمن ومصر والسودان وتدمرون البلاد والعباد و تزرعوا الفتنه بين الشعوب وجيوشهم الذي يحفظ الأمن و الإستقرار ويضحى بروحه لأجل وطنه وشعبه ” .

وتابع : أنتم أكبر خدم وعملاء لمن يتربص بالأمه أخزاكم الله وفضحكم ” .

وتشهد السودان حاليا حالة من عدم الاستقرار بعد فض اعتصام أما مقر القيادة بالقوة.