طقس حار غدًا الثلاثاء على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على المملكة.

وأوضح أن الطقس سيكون حارا وخاصة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال، فيما تهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.

وأضاف أن طقس الليلة سيكون دافئا ويميل للحرارة في شمال وغرب المملكة ومعتدلا فوق الجبال، فيما ستكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتابع: وتهطل زخات رعدية من الامطار في جنوب وغرب المملكة، تمتد بشكل ضعيف نحو الشمال.