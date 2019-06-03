في 12 ساعة.. ميلانيا ترامب تبدل ملابسها 3 مرات لتقابل الملكة إليزابيث (صور)

واشنطن(صدى):

لفتت السيدة الأولى “ ميلانيا ترامب ” في الولايات المتحدة الأمريكية الأنظار عبر ثلاث إطلالات متتالية خلال 12 ساعة، منذ هبطت بها الطائرة في إنجلترا لمقابلة ملكة بريطانيا ” إليزابيث الثانية.

وغادرت الطائرة واشنطن في وقت مبكر من صباح اليوم، وتوجهوا إلى لندن لتناول الغداء مع الملكة، وكانت العارضة السابقة والبالغة من العمر 49 عامًا ترتدي في البداية بدلة بتنورة بيضاء من دولتشي آند غابانا وقبعة كلاسيكية.

وعندما وصلت إلى مقر الملكة الرئيسي. بعد أن بدلت ملابسها التي قامت بالهبوط بها، والمكونه من تنورة زرقاء على قميص مزركش، حيث غيرت ميلانيا ترامب، بعد ذلك ملابسها لترتدي فستانًأ متحرراً من ماركة إنجليزية، مزين بنقوش بحرية، بالإضافة إلى زوج من الأحذية بكعب عالٍ.