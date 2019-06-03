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بالفيديو.. الأمير سعود بن عبدالمحسن: الملك عبدالعزيز ضرب والدي بـ ” الحاجونة “

بالفيديو.. الأمير سعود بن عبدالمحسن: الملك عبدالعزيز ضرب والدي بـ ” الحاجونة “
علي القحطاني(صدى):

روى الأمير سعود بن عبدالمحسن، ردة فعل الملك عبدالعزيز رحمه الله مع الأمير عبدالمحسن عندما طلب منه شراء سيارة بـ 15 ألف ريال.

وأوضح الأمير سعود خلال لقائه ببرنامج ” الراحل ” ، أن الملك عبدالعزيز قال إنه ليس لديه نقود لشراء السيارة بصوت عالي أكثر من مرة، إلا أن ” رحمه الله ” شعر بحزن الأمير عبدالمحسن بعد ذلك فأخبره أنه يمكن شراء السيارة وإعطاء حقها على فترات أي كل شهر 5 آلاف.

وأضاف الأمير سعود، أن والده ” رحمه الله ” ، أعطى في يوم واحد 20 فرس، ولما عرف الملك عبدالعزيز الأمر أوسعه ضرب بالحاجونة.


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