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سعد المنصور يرحل عن الهلال ويوجه رسالة مؤثرة للأزرق

سعد المنصور يرحل عن الهلال ويوجه رسالة مؤثرة للأزرق
ماجد محمد(صدى):

أعلن الإداري في نادي الهلال سعد المنصور، اليوم الإثنين، عن انتهاء عمله في جهاز الأزرق الإداري والفني.

وقال ” المنصور ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحمدلله من قبل ومن بعدطويت اليوم صفحة مهمة من صفحات حياتي وهي إنتهاء عملي الرسمي في نادي الهلال ” .

ولفت إلى أنه تققدم باستقالته، قائلا: ” مقدماً استقالتي لرئيس مجلس الادارة بعد سنوات جميلة من اجمل سنوات العمر قضيتها بين أروقته متنقلاً في العمل بين درجاته واجهزته الفنية والادارية ” .

 


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