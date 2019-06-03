سعد المنصور يرحل عن الهلال ويوجه رسالة مؤثرة للأزرق

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإداري في نادي الهلال سعد المنصور، اليوم الإثنين، عن انتهاء عمله في جهاز الأزرق الإداري والفني.

وقال ” المنصور ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” الحمدلله من قبل ومن بعدطويت اليوم صفحة مهمة من صفحات حياتي وهي إنتهاء عملي الرسمي في نادي الهلال ” .

ولفت إلى أنه تققدم باستقالته، قائلا: ” مقدماً استقالتي لرئيس مجلس الادارة بعد سنوات جميلة من اجمل سنوات العمر قضيتها بين أروقته متنقلاً في العمل بين درجاته واجهزته الفنية والادارية ” .