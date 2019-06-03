بعد اتهامها في قضية ” فيديوهات خالد يوسف “‎ .. إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي

القاهرة(صدى):

قررت محكمة المحاكم المصرية إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، ما يعادل 3 آلاف دولار؛ على خلفية اتهامها بارتكاب فعل فاضح في القضية المعروفة بـ ” فيديوهات خالد يوسف “ .

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمة تهمة التحريض على الفسق ونشر مواد إباحية على شبكة الإنترنت.

ويذكر أنه تم تداول مقطع فيديو إباحي، منسوب لها بصحبة مخرج مصري شهير، قيل إنه خالد يوسف وظهرت رنا برفقته في أوضاع مخلة، دون التحقق من صحة ما فيه.