سفر برلك.. تهجير النساء دون عائلاتهم والأطفال دون أمهاتهم بالمدينة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

سلط برنامج العصملي، اليوم الاثنين، في حلقته الـ29الضوء على “سفر برلك” والتي تعد من أبشع جرائم الجيش التركي في المدينة المنورة واستمرت مابين عامي 1916 و1919، وشتت شمل الأسر في المدينة المنورة وفرقتهم.

وبدأت أحداث سفر برلك بتعيين الأتراك ” فخري باشا ” حاكمًا على المدينة المنورة وقت الحرب العالمية الأولى، حيث قاد الشريف حسين تمرد أهل المدينة المنورة ضد فخري باشا والجيش التركي.

وأمر فخري باشا بجمع سكان البلدات المحيطة بالمدينة المنورة داخلها تمهيدًا لتهجيرهم، حيث أعلن الأحكام العرفية ومنع تداول أخبار الحرب ووزع جواسيسه داخل المدينة المنورة.

كما أمر بترحيل وتهجير أهل المدينة المنورة إلى دمشق ومن ثم إلى إسطنبول، وفي عام 1917 أجلى كامل أهل المدينة إلى الشام ومن ثم إلى إسطنبول وتحولت المدينة المنورة إلى منطقة عسكرية.

ونحو 40 ألف نسمة من أهل المدينة المنورة رحلوا في أول أيام التهجير القسري، حيث تم ذلك بطرق شنيعة ساق بها الأتراك أهل المدينة المنورة نحو القطار تمهيدًا لتهجيرهم.

وتعمد الأتراك تهجير النساء دون أوليا أمورهن وفرقوا شمل العائلات بتهجير الأبناء دون أمهاتهم، حيث شهدت أحداث تهجير أهل المدينة المنورة الكثير من المآسي الإنسانية.