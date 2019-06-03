إصابة 14 شخصا في حادث مروري بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

شهدت الطائف فجر اليوم ، حادث مروري اسفر عن إصابة 14 شخصاً ، بإصابات متفرقة بالجسم ، تم نقلهم لطوارئ مستشفى الموية العام شمال الطائف ، لتلقيهم العلاجات اللازمة .

وكانت تلقت مستشفى الموية العام شمال الطائف ، بلاغاً ، يفيد بوقوع حادث أسفر عن إصابة 14 شخصاً ، على الفور تمن إرسال فريق طبي لمكان الحادث ونقل المصابين للمستشفى حيث رفعت جاهزية أقسام الطوارئ والتويم .

وأكدت المستشفى ، أنه تنوعت إصابات المصابين ما بين كسور ورضوض وكدمات وجروح، و تراوحت حالاتهم بين المتوسطة والطفيفة.

وقدم المستشفى الإسعافات الأولية والرعاية الطبية لكافة المصابين وجرى تنويم عدد من الحالات.