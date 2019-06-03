بالصور.. بلدية الداير بني مالك تتفاعل مع ” صدى ” وترفع النفايات المتراكمة

خاص(صدى):

تفاعلت بلدية محافظة الداير بن مالك، مع ما نشرته صحيفة ” صدى ” ، أمس الأحد، تحت عنوان ” أحياء الداير بني مالك تستقبل عيد الفطر بالنفايات المتراكمة ” .

ورفعت البلدية، النفايات المتراكمة في حي قسميل، إذ أظهرت مجموعة من الصور التي حصلت عليها ” صدى ” الموقع بعد رفع النفايات منه.

وكانت الصحيفة، قد نشرت صورة للنفايات التي ظلت متراكمة في حي قسميل طوال الـ4 أيام الماضية، مؤكدة أن سكان الحي وأحياء أخرى من المحافظة ينزعجون منها إذ يستقبلون بها عيد الفطر المبارك.

اقرأ أيضًا: