بالفيديو.. المغامسي: التراويح مرتبطة برمضان ولا تُصلى بليلة العيد

علي القحطاني(صدى):

قال الشيخ صالح المغامسي ، بليلة العيد بها ينتهي شهر رمضان ، فإذا ثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة فإن صلاة التراويح لا تُصلى حيث أنها مرتبطة بشهر رمضان .

وتابع خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” منابر النور ” ، ليلة العيد ليلة من الليالي التي يحافظ فيها الإنسان بصلواته قبل رمضان كصلاة الليل والوتر ، أعظم ما يٌشرع في صلاة العيد عقب رؤية الهلال التكبير ، حيث يكبر المسلم ويُجهر هذا التكبير .