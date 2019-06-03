بالفيديو.. المغامسي: التراويح مرتبطة برمضان ولا تُصلى بليلة العيد
قال الشيخ صالح المغامسي ، بليلة العيد بها ينتهي شهر رمضان ، فإذا ثبت رؤية هلال شوال هذه الليلة فإن صلاة التراويح لا تُصلى حيث أنها مرتبطة بشهر رمضان .
وتابع خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” منابر النور ” ، ليلة العيد ليلة من الليالي التي يحافظ فيها الإنسان بصلواته قبل رمضان كصلاة الليل والوتر ، أعظم ما يٌشرع في صلاة العيد عقب رؤية الهلال التكبير ، حيث يكبر المسلم ويُجهر هذا التكبير .
ماذا ينبغي فعله في ليلة العيد وهل ليلة العيد من ليالي رمضان؟@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani#منابر_النور#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/DgugXJ3axa
— MBC1 (@mbc1) June 3, 2019
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