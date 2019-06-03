إمارة عسير: على الذين لديهم انقطاع في الكهرباء الإبلاغ فورًا

أبها(صدى):

نوّهت إمارة منطقة عسير، بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، أنه على المشتركين الذين لازال لديهم انقطاعات في التيار، بالاتصال مباشرة على الرقم ٩٩٣ بعد أن تم رفع جاهزيته.

وأشارت إلى أنه يمكنهم الاتصال من خلال أيقونة تواصل معنا في تطبيق الكهرباء على الأجهزة الذكية، وسيكون فريق الدعم بالشركة في خدمتهم فوراً.

وانتهت اليوم الاثنين، أزمة انقطاع الكهرباء في عسير، حيث أكد ‏فريق إدارة الأزمة، لأهالي ‎المنطقة انتهاء أزمة ‎انقطاع الكهرباء وعودة التيار لجميع المتضررين.

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