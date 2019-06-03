بالفيديو.. سقوط ووفاة ضابط أثناء تحليقه بالباراشوت

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول سقوط ووفاة ضابط مظلات سابق بالجيش المصري أثناء قفزه بالباراشوت خلال الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة أضخم مائدة إفطار في العالم بمصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال صديق الضابط المتوفى: “ قال لي سأصلي صلاة العصر، وأعدي عليك لكي نطير قبل صلاة المغرب بربع ساعة، وبعدما طار وفتح علم مصر، ذهبت لأنتظره ولكن في لحظة سقط بجانبي، كنت متأكد أنه هيقوم لأنه سقط من ارتفاع بسيط وعلى الرمال يعني اسفنج ” .

وأضاف صدييقه: “ ذهبت له فوجدته يقول “ اعدلوني يا ولاد ” ، بس شكله كان غير مريح، وبعد وصول الإسعاف قال المسعف إنه مات ” .