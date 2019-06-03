الانتقالات الصيفية في الأهلي تنتظر الجهاز الفني الجديد

نواف السالم(صدى):

تنتظر إدارة النادي الأهلي، التعاقد مع جهاز فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ومن ثم تحديد اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019.

يشار إلى أن إدارة الاهلي تلقت عددًا من العروض من أندية محلية للاستفادة من عناصرها الشابة التي تمت إعارتها الموسم الماضي، وعلى رأسهم علي الأسمري.

وبرزق عددًا من الأسماء الأهلاوية الصاعدة إلى الفريق الأول، وفي مقدمتهم الثلاثي الشاب عبد الباسط هندي لاعب خط الدفاع، ويوسف الحربي لاعب المحور، وعبد الله حسون الظهير الأيمن.

وعملت إدارة النادي السابقة على استكمال استخراج التأشيرات الأوروبية الخاصة باللاعبين، عن طريق جهاز إدارة كرة القدم، تحسباً لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي للموسم الجديد في إحدى الدول الأوروبية.