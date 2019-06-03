بالفيديو.. محمد سعد يعلن عن مسرحيته الثانية في المملكة بطريقة غريبة

أميرة خالد(صدى):

أعلن النّجم الكوميديّ المصريّ، محمد سعد، والمعروف بـ ” اللمبي ” ، عن مسرحيته الكوميدية القادمة والتي سيقدمها بالمملكة ، بطريقة غريبة في مقطع تمثيليّ غير متّفق عليه، ” على كوبري ستانلي ” في الإسكندرية .

وأظهر فيديو متداول لحظة وصول محمد سعد إلى الفندق؛ حيث خرج من السّيارة التي تقلّه، وتفاجأ الجميع بخروجه بشكل تمثيليّ وبشخصّيته المعروفه ” اللمبي ” ، وهو يقول ” إحنا في السعودية .. هيّا ده الرياض .. اسمه ايه المسرح اللي بنطلع عليه ” ؟.

وستكون المسرحيّة، التي سيقدّمها محمد سعد، على مسرح دار العلوم بالرّياض، بحضور جميع فئات المجتمع، ولم يتم الإعلان عن الأسماء المشاركه حتى الآن، ولا عن تفاصيلها. كما وستقام ابتداءً من 5 يونيو، وحتى 7 .

كما تُعدّ هذه المسرحيّة، هي الثّانية لمحمد سعد في المملكة ، بعد مسرحية ” صبح صبح ” ، والتي أقيمتْ في الرّياض عام 2017.

يُذكر، أنّ المسرح السّعوديّ، قد انتعش بعد حَراك فنيّ وثقافيّ، أنهى جموده لعقود من الزّمن، واستطاعتْ هذه الطّفرة الفنيّة من استقطاب الفنون المتنوّعة، بصحبة نجوم عالميّين.