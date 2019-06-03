الغذاء والدواء: استخدام منتجات تجميل مجهولة المصدر يتسبب في حروق وضيق تنفس

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن استخدام منتجات التجميل مجهولة المصدر، قد تتسبب في حدوث: حروق، تساقط الشعر، ضيق تنفس.

وأوضح أن العرض الجانبي هو عبارة تأثير غير مرغوب فيه أو غير مقصود، قد يحدث بسبب عامل أو عوامل عديدة عند استخدام المنتج التجميلي

وأشارت إلى أن الأعراض الأكثر شيوعاً، هي: إحمرار، حدة، حروق بالجلد، تساقط الشعر، ضيق بالتنفس

وأفادت بأنه يمكن تفادي حدوث الأعراض الجانبية عن طريق: تخزين المنتجات في مكان مناسب حسب تعليمات الشركة الصانعة، عدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية إليها، تجنب استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمحتويات، شراء المنتجات من مصادر بيع موثوقة، التحقق من صلاحية المنتجات قبل استخدامها، و عدم مشاركة المنتجات مع في الآخرين لتفادي انتقال العدوى، استخدام المنتجات حسب تعليمات الشركة الصانعة.

ولفتت إلى أن الإبلاغ يسهم في حمايتك وعائلتك والآخرين مستقبلا من الإصابة بالأعراض الجانبية، ويمكن الإبلاغ عبر نظام تيقظ هنـــــا، مركز الاتصال الموحد 19999.