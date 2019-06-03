بالفيديو.. هبوط أرضي مفاجئ في طريق الأمير نايف بالدمام

علي القحطاني(صدى):

باشرت الجهات المعنية بالمنطقة الشرقية ظهر اليوم، انهيار جزء من طريق الأمير نايف نتج عنه حفرة كبيرة بوسط الطريق.

وأعلنت إدارة مرور الشرقية عن إغلاق طريق الأمير نايف بالدمام من تقاطع الملك عبدالعزيز حتى تقاطع الملك سعود باتجاه الجنوب ومن طريق الملك خالد وحتى تقاطع الملك سعود باتجاه الشمال ولمدة(٣٠) يومًا.

وقال خبراء أن ذلك قد يكون بسبب تسربات وتجويفات مصلحة المياه، حيث تم استدعاء الجهات المعنية، مصلحة المياه وأمانة المنطقة الشرقية لإصلاح المشكلة.