سلمى سالم تهاجمُ المسلسلات الخليجيّة: لا أشاهد شيئًا منها أنا وعائلتي

خالد الظفيري(صدى):

هاجمتْ الفنّانة الكويتيّة، سلمى سالم، الأعمال الدراميّة الخليجيّة، ، موضحة أنّه كان من المفترض أنْ يتمّ احترام شهر رمضان، وعادات، وتقاليد المجتمع العربيّ

وقالت سالم: ” الأعمال الدراميّة كلّها مكرّرة، وتعتمد على مشاهد الحبّ والغرام والرّومانسيّة، وتلعب على وتيرة المشاعر، فكل الأعمال متشابهة، لذلك الأفضل أن لا أشاهد شيئًا منها ” .

واضافتْ: ” هذا العام لاحظت على مستوى الخليج أن الأعمال الخليجية والعربية في شهر رمضان صارت منفتحة وهذا الانفتاح لا يخدم المواطن العربي، لأن التلفزيون يجب أن يحترم خصوصية العائلة الي تتكون من أب وام وأطفال وجد وجدة، وخال وعم، لكن الأعمال في شهر رمضان هذا العام كلها مشاهدة جريئة ” .