  • الثلاثاء 4

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. المغامسي: هكذا تكتمل عدة رمضان

بالفيديو.. المغامسي: هكذا تكتمل عدة رمضان

بالفيديو.. المغامسي: هكذا تكتمل عدة رمضان
علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، بم تكتمل عدة رمضان.

وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج ” منابر النور ” : الله تعالى عندما ذكر في القرآن شهر رمضان قال : ” شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ” ، إكمال عدة شهر رمضان إلا أن يري الناس يرى هلال شوال ليلة الثلاثين، بعد أن تغرب الشمس.

وأضاف : في الحالة الثانية أن لايرى الهلال فيصوم الناس 30 يومًا، ولكن إذا تم رؤية الهلال الليلة فإن بذلك قد تمت عدة رمضان، وهذا فضل من الله ورحمة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *