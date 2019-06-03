بالفيديو.. المغامسي: هكذا تكتمل عدة رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، بم تكتمل عدة رمضان.

وقال الشيخ خلال لقاءه في برنامج ” منابر النور ” : الله تعالى عندما ذكر في القرآن شهر رمضان قال : ” شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ” ، إكمال عدة شهر رمضان إلا أن يري الناس يرى هلال شوال ليلة الثلاثين، بعد أن تغرب الشمس.

وأضاف : في الحالة الثانية أن لايرى الهلال فيصوم الناس 30 يومًا، ولكن إذا تم رؤية الهلال الليلة فإن بذلك قد تمت عدة رمضان، وهذا فضل من الله ورحمة.